日本是不少人出國旅遊首選，前台大感染科醫師林氏璧表示，現在在日本使用JCB信用卡消費滿3萬，可享有10%回饋，他提醒如果結帳想用Apple Pay支付，千萬不要跟店員說要使用Apple Pay，否則會被店員拒絕。

林氏璧今（15）日於個人臉書粉專指出，幾年前台灣的Apple Pay在日本是不能使用的，但近幾年因感應式支付信用卡引進，這件事就改變了。近日因JCB（日本唯一國際信用卡）推出消費滿3萬，可享有10%回饋，他將其綁定iPhone的Apple Pay，想測試在日本當地能不能消費。

林氏璧表示，很多朋友到日本刷卡到處碰壁，原因在於大家只找可以用Apple Pay的店家，或是問店員可否使用Apple Pay，但事實上想要刷卡成功不能跟店員說要用Apple Pay，因為日本很多店員都還停留在海外觀光客不能使用Apple Pay。

林氏璧說，結帳時只要跟店員說「card touch」，接著把iPhone的Apple Pay打開感應，就能結帳成功，此舉可能會顛覆很多店員的認知。他說，雖然不是每個店家都有感應式信用卡結帳功能，但和幾年前相比已有愈來愈多的趨勢。