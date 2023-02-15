屏東縣船帆石的海咖海產店蔡姓業者昨天野放1隻重3.6公斤的抱卵七彩龍蝦，業者希望龍蝦媽媽回到大海後，能順利產下蝦寶寶。

海咖海產店蔡姓業者今天接受中央社記者電話訪問，重3.6公斤的七彩龍蝦是月初進貨，飼養在店內魚缸，但近日卻發現，龍蝦的動作怪怪的，仔細一看，抱卵越來越鮮紅，隱約透露黑點，彷彿就像是小龍蝦的眼睛般。

「實在不忍宰殺！」蔡姓業者說，這隻大龍蝦市價超過1萬5000元，但想到已經懷孕的龍蝦能生下更多小龍蝦，不想因為一時的販售利潤，而減少海洋資源，因此決定昨天帶到海邊野放。