宣布參選台北市大安區立委的國民黨台北市議員鍾沛君，日前臉書上的一則貼文，被質疑是在酸初選對手台北市前議員羅智強，引起不同立場的粉絲互槓。對此，羅智強稱「我並不覺得我被酸到」，並說一切本就沒有對錯之分，至於選不選他，則是大安區市民的自由。

鍾沛君日前在臉書公布對選民的4點保證，稱如果當選立委，2028年、2032年不參選總統，2026年、2030年不參選台北市長，也不會全國行腳等，今日她更指出這幾點承諾沒有人身攻擊，也不是謾罵，只是她將聽到的地方心聲濃縮後的總結，「我提出問題，強哥完全可以正面回答」。

被點名回答的羅智強今（15）日在臉書正面回應，說自己並沒有被酸的感覺，「一個人有沒有選總統的夢想，一個人有沒有選市長的夢想，一個人願不願意風吹日曬雨淋，為了公投、為了宣傳理念、為了輔選志同道合的朋友徒步行腳台灣1200公里，這一切的一切本來就沒有對和錯的分別」。

羅智強提到，他有自己的夢想，萬分感謝認同、喜歡他夢想的人，但不喜歡、不認同的人他也予以尊重，「就像我想參選大安區的立法委員一樣，參選是我的權利，但選我還是不選我，是大安區市民的自由。祝福鍾沛君，加油！」