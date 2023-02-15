一代巨星劉文正曾被譽為是指標性的歌手，今(15日)媒體報導劉文正去年11月因心肌梗塞病逝。醫師表示，所謂心肌梗塞就是是冠狀動脈阻塞或栓塞，心肌無法獲得足夠的氧氣及營養，而引起心臟肌肉壞死，嚴重時危及病人的生命，因此病患需立刻接受治療，主要有嚴重胸痛症狀等6大症狀。

所謂心肌梗塞，是心臟肌肉細胞因其供給營養及氧氣的血管，突發幾近完全或完全阻塞，使得供給心肌的血流中斷；若持續阻塞，會導致心肌缺氧受損或壞死，降低心臟功能，若短時間無法打開受阻的血管，將造成心臟肌肉細胞的永久損傷甚至死亡，可能造成死亡或不可逆的傷害。

心肌梗塞臨床表現，最常見的是胸痛，疼痛比一般心絞痛更嚴重。衛福部南投醫院表示，心梗最主要有6大症狀，包括1. 胸痛的位置在胸骨下或整個胸部；2. 疼痛會輻射至頸、肩、下巴或手臂；3. 痛的性質為胸骨後受壓迫感、緊縮感、窒息感；4. 含硝酸甘油舌下片無法緩解；5. 痛的時間通常超過30分鐘；6. 冒冷汗、虛弱、蒼白、呼吸困難、甚至休克。

至於處理方式，有2方式，一為停止任何活動，另一為採坐姿或半斜臥的姿勢，並要做深呼吸再用力咳嗽。

1. 停止任何活動，保持情緒穩定，休息；同時呼叫救護車送醫治療。

2. 採坐姿或半斜臥容易的呼吸姿勢。在救援到來之前，可深呼吸再用力咳嗽，所產生的胸壓和震動，與心肺復甦術的胸外心臟按摩效果相同停止任何活動，保持情緒穩定，休息同時呼叫救護車送醫治療。