靜宜會計系與傑克公司進行產學合作，並成為ICAEA國際電腦稽核學術聯盟成員，共同培育國際化數位稽核專才。（靜宜大學提供）

靜宜會計系產學合作所培育的稽核人員，也能利用資料分析進行有影響力的稽核報告，在全球企業數位轉型中扮演關鍵性的角色。（靜宜大學提供）

靜宜會計系積極培育產官學界所需的稽核專才，同時開設認證相關課程，也善用AI稽核軟體資源，並規劃扎實訓練，學生能順利考取專業證照。（靜宜大學提供）

靜宜會計系積極提升學生的專業技能及軟實力，因應未來畢業後投入就業市場，迎接嶄新的挑戰與機會！（靜宜大學提供）

全球近年來商業環境充滿風險與挑戰，企業治理及稽核更顯重要；隨著AI人工智慧時代來臨，也為企業帶來創新轉型契機。靜宜大學會計系與傑克商業自動化股份有限公司(JACKSOFT)進行產學合作，並成為ICAEA國際電腦稽核學術聯盟成員，共同培育國際化數位稽核專才；藉此提升企業稽核正確與完整性，亦能強化公司營運，因應國際新趨勢。

靜宜大學校長林思伶指出，感謝傑克公司提供專業的自動化軟體透過產學合作，讓管理學院能傳承好傳統，學生並擁有與時俱進的新思維；尤其在校內課程中，就能進行專業的會計、稽核及AI等訓練，積極培育專業的AI稽核人才，也為企業帶來數位創新轉型的契機。

傑克公司總經理黃秀鳳表示，靜宜長期培訓優秀的電腦稽核人才，期待透過該公司所研發的最新AI稽核軟體，協助學生提升專業及數位等實力。所培育的稽核人員也能利用資料分析進行有影響力的稽核報告，在全球企業數位轉型中扮演關鍵性的角色。

靜宜會計系積極培育產官學界所需的稽核專才！主任許月瑜說，該系不僅開設認證相關課程，也善用AI稽核軟體資源，並規畫扎實訓練，學生能順利考取專業證照，充實專業技能及軟實力，以因應未來畢業後投入就業市場，迎接嶄新的挑戰與機會。

靜宜與傑克公司產學合作，由傑克公司提供100套升級版AI稽核軟體JCAATs，能快速取得異質性資料即時分析；學生也能透過上機實際熟練操作，瞭解AI的稽核方式，提升實務經驗，以厚植未來投入職場競爭力。