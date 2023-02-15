捐贈者法照法師（俗名：胡懿慈）因年事已高不便出席，由她的外甥楊政儒（左）代表。（張毓翎攝）

楊政儒（左）說，「這都是佛祖的錢，不是子孫或家族的錢，因此希望捐出回饋社會。」（張毓翎攝）

台南市消防局近日獲贈2輛總價值316萬元的災情勘查車，15日在官田消防分隊舉辦捐贈儀式，消防局長李明峯前來頒發感謝獎牌，捐贈者法照法師（俗名：胡懿慈）因年事已高不便出席，由她的外甥楊政儒代表，楊政儒表示，「這都是佛祖的錢，不是子孫或家族的錢，因此希望捐出回饋社會。」

這2輛災情勘查車都命名為「懿慈號」，車身印著「前大慈佛學舍 法照法師捐贈」的白色字樣。退休老師楊政儒說，法照法師是他的阿姨，目前在官田區湧泉禪寺養病，所以由他代表出席，而這次捐贈災情勘查車的錢，全是多年來信眾捐獻的供養金，所以家族長輩們希望將它捐出，回饋給社會。

李明峯說，本次捐贈2輛的災情勘查車，價值316萬元，配發至官田、六甲消防分隊，該車具備四輪傳動、拖船勾等裝備，迅捷的機動性，可強化當地因崎嶇道路、狹窄難行及溼滑缺點的救援功能，並配備有LED警示燈、警報器及無線電等裝備，提升曾文區消防分隊的救災能量，感謝法照法師的善行義舉，造福地方及人群。

今天捐贈儀式，六甲區長陳啓榮、官田區長陳仁偉、市議員吳通龍、台南市消友會第二辦事處處長胡正德等地方人士都出席見證。為了感謝法照法師的善行義舉，官田消防分隊也特別設計一副門簾，其中的下聯寫著「田植善德遍地開」，代表期許法照法師這次所種善的種子，能拋磚引玉，喚起社會人士的公益善舉。