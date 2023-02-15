周三終場加權指數下跌221.59點或1.42%，報15432.89點，成交量升至2222億元，重回2000億元量能；櫃檯指數下跌0.99點或0.50%，報199.01點，成交量606億元。

雖然德銀、高盛、橋水基金知名華爾街大咖都增持台積電ADR，不過股神巴菲特(Warren Buffett)去年第四季減碼台積電(2330)持股86%，持股比例剩不到0.3%，引發市場譁然，台積電ADR盤後重挫近5%，周三台積電下殺22元或4.04%，最低達523元，單日市值蒸發5,705億元，尾盤略拉高，終場收跌20元或3.67%，報525元，市值13.61兆元，再度失守14兆元關卡。聯電(2303)、聯發科(2454)也跟跌約1%、3%，分別失守50、720元關卡，而日月光投控(3711)持平、鴻海(2317)則震盪守住紅盤之上。

半導體重跌3.01%，電子股也跌1.97%，成交比重兩類股雙雙下跌，電子占比失守六成。航運、油電燃氣跌幅也超過1%，百貨、通網、金融也跌幅居前。而受惠港澳旅客來台解封利多消息，吃喝玩樂概念股表現強勁，觀光逆漲1.38%，寒舍(2739)、雄獅(2731)、新天地(8940)飆上漲停，整體觀光類股成交比重增加，不過漲幅略收斂，不少個股均留下長上影線，操作宜慎避免追高；電纜上升2.14%，居上市漲幅居冠，由大亞(1609)、華新(1605)炒熱氣氛；水泥、玻陶、電機、光電也上漲表現有勁。

電子低迷，航運也同樣遜色，僅台船(2208)、裕民(2606)、四維航(5608)收紅，貨櫃三雄長榮(2603)表現最弱，萬海(2615)、陽明(2609)也跌1%以上，航空雙雄長榮航(2618)跌1.21%，華航(2610)則跌幅略收斂。

千金股不同調，股王大立光(3008)、股后信驊(5274)在紅盤之上震盪，力旺(3529)、旭隼(6409)、亞德客-KY(1590)則震盪向下。高價股的AES-KY(6781)、富邦媒(8454)、和泰車(2207)、譜瑞-KY(4966)收黑，創意(3443)、世芯-KY(3661)則再啟攻勢。

電動車大廠特斯拉(Tesla)股價強勢大漲7.5%，帶動和大(1536)、貿聯-KY(3665)等概念股表現可圈可點。而股神砍台積電，恐仍擔憂半導體景氣，庫存變化及需求仍備受關注，但股神仍續愛蘋果，助攻蘋概股上揚股價氣勢，其中股王大立光、全新(2455)、欣興(3037)、燿華(2367)、穩懋(3105)、欣興(3037)、景碩(3189)、國巨(2327)等個股走勢皆逆攻向上。

分析師認為，台股在回檔過程中，指數宜守住波段大量區低點近15300點，否則整理時間恐拉長。第一金投顧分析表示，操作上，應挑選年增幅度續增的產業，或是評價偏低等族群，並嚴控資金持股水位與風險管控。