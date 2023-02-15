民進黨台北市議員王世堅有意參選中正萬華立委，但同黨立委王定宇卻批評，王連不同黨的台北市前副市長黃珊珊都可以禮讓，為何不能禮讓友黨的現任立委林昶佐，王世堅今宣布不會參與2024年中正萬華區立委選舉，卻意有所指表示，民進黨總是有一些「糾察隊」，他就尊重糾察隊講的，並再度嗆聲「靈魂不歸黨紀管」。

王世堅宣布不參選後，黃珊珊是否會投入中正萬華立委選舉，王世堅今天下午受訪回應，黃珊珊已經說不選，黃是說到做到，她這個人不隨便輕諾的，她昨天很高興地打給他道謝，因為他念及朋友的舊情，黃珊珊很清楚的說她不選，鼓勵他繼續參選；但民進黨總是有一些糾察隊嘛，糾察隊他們的意見是說，「你連不是友黨的都禮讓了，那你為什麼針對友黨的同志，那你要跟他初選」，王表示自己「天真的以為」賴清德稱沒有現任優先，大家都要經過初選。

王世堅指出，原來初選是指民進黨內的初選，跟友黨的話應該禮讓，這是糾察隊們講的，那他就尊重他們講的，他們的意思是說，一般的私人朋友都禮讓，因此現在不參選。至於是否被逼退？王連忙撇清「沒有沒有，完全沒有」。

對於稱黨內同志是「糾察隊」，疑似頗為不滿，王世堅強調，「靈魂不歸黨紀管」，黨有糾察隊也對，但是他們要看清事實，不能選擇性的來批評，他們能夠有朋友，他自己也可以有朋友。

王世堅表示，他們可以考慮朋友、認為友黨那是朋友，對他而言，黃珊珊不管是什麼黨，她在大是大非，大巨蛋的問題上面，她站在王世堅這邊，「她就是我的友黨」。

至於被王定宇批評是否感到委屈？王世堅說，批評他其他要參選的部分完全接受，因為每個人對友軍的認定不太一樣，但是大巨蛋的部分，他必須要有一個清楚的說明交代，他要先了解，而且當初連署的議員也有王認識的議員。

若黃珊珊參選中正萬華，還會繼續支持林昶佐嗎？王世堅強調，「我們就以今天說的算」，今天的情況是黃珊珊說不選，而且鼓勵他選，王定宇有提到，林昶佐是友軍，已經跟民進黨合作2屆，應該繼續跟林合作，因此他就打消要參選2024中正萬華立委初選的念頭。

他說，「我完全支持王定宇所講的、完全支持林昶佐繼續參選立委，以後也不會有什麼變化，就是支持他（林昶佐）參選」。