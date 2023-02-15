日本內閣官房長官松野博一表示，被確認過去一度出現在日本領空，進一步調查這些有著特定氣球形狀的飛行器之後，強烈懷疑就是來自中國大陸的無人監控氣球。
日媒共同社15日也報導，日本政府正在思考是否要鬆綁，領空若遭入侵可動武的現行防禦規範。自從美國於2月初擊落中國大陸所屬的氣球，並向40個其它國家通報後，大眾對日本領空過去遭入侵的關注程度也跟著提升起來。
日本政府15日表示，中國大陸無人監視氣球入侵其領空的行為，是絕對不能接受的。另外，日本防衛省14日也指出，強烈懷疑大陸的監視氣球從2019年起算，至今至少有3次曾進入到日本領土。
日本內閣官房長官松野博一表示，被確認過去一度出現在日本領空，進一步調查這些有著特定氣球形狀的飛行器之後，強烈懷疑就是來自中國大陸的無人監控氣球。
日媒共同社15日也報導，日本政府正在思考是否要鬆綁，領空若遭入侵可動武的現行防禦規範。自從美國於2月初擊落中國大陸所屬的氣球，並向40個其它國家通報後，大眾對日本領空過去遭入侵的關注程度也跟著提升起來。
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