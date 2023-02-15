日本內閣官房長官松野博一表示，被確認過去一度出現在日本領空，進一步調查這些有著特定氣球形狀的飛行器之後，強烈懷疑就是來自中國大陸的無人監控氣球。

日媒共同社15日也報導，日本政府正在思考是否要鬆綁，領空若遭入侵可動武的現行防禦規範。自從美國於2月初擊落中國大陸所屬的氣球，並向40個其它國家通報後，大眾對日本領空過去遭入侵的關注程度也跟著提升起來。