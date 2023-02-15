前新竹市長林智堅昨天因為學倫案向社會道歉，並撤銷對台大訴願，但指導老師陳明通則續挺林智堅；民進黨主席賴清德今表示，林智堅還年輕，未來要走得路還很遠，不應該陷在這裡；至於陳明通，「我建議陳明通教授 可以參考林智堅目前本人的想法」。

賴清德被問到林智堅撤回台大訴願案、陳明通認為林智堅含冤一事指出，林智堅還年輕，未來要走得路還很遠，不應該陷在這裡，應該接受台大跟中華大學學倫會的結論，「而且他今天他也接受了 」，也已經公開跟社會大眾道歉，他相信社會會對任何一個想要重新開始，並且跟社會道歉的人一個機會。

被問到，林智堅這樣的決定，黨主席是先有無跟林溝通或是林有事先告知想法？賴清德說，這是林智堅反省的結果，「因為智堅之前所做的決定，社會給他很強烈的反應，我相信他做過很深刻的反省，所以才會有重新在臉書上，報告他決定一事」。

賴清德說，「我認為這是好的」，林智堅應該要跟台大、中華大學學聯會老師表示感謝，這表示兩個學校學倫會老師給予林更高標準，林未來可以檢討改進，走向未來人生的道路。

對於陳明通的反應，賴清德說，陳明通為何發那樣聲明為何會有這樣他不了解？「陳明通有他的想法，我無法評論，我覺得陳明通教授可以參考林智堅目前的評論」。