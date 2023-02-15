世界棒球經典賽熱身賽將在雲林縣登場，雲林縣長張麗善（左七）邀全民來加油。（張朝欣攝）

世界棒球經典賽將於3月8日開打，預賽A組安排在台中洲際棒球場，雲林縣斗六棒球場獲選為經典賽的官辦熱身賽及中華代表隊集訓場地，3月5、6日，4個國家棒球強隊將與中華隊進行6場熱身賽，15日雲林縣政府舉辦記者會，邀全台民眾走入斗六棒球場，一起為中華隊加油打氣，在熱身賽拿下好成績。

世界棒球經典賽是由美國職棒大聯盟與世界棒壘球聯盟共同策畫的國際棒球賽事，第5屆經典賽原本預計2021年辦理，因新冠肺炎疫情延至今年3月8日至21日舉辦，共有20隊參賽，預賽分組賽A、B、C、D組分別在台灣、日本、美國舉行；決賽淘汰賽在日本、美國登場。

雲林縣長張麗善表示，很榮幸世界棒球經典賽的官辦熱身賽及中華隊集訓場地選在雲林，經典賽匯集各國職業隊好手，期待球迷到場一起為球員加油打氣。中華隊以斗六棒球場為集訓基地，雲林縣將作為中華隊的最佳後盾，全力提供各種奧援，期許中華隊爭取佳績替國家爭光。

張麗善說，3月5、6日，來自荷蘭、古巴、義大利、巴拿馬4個國家的世界級棒球強隊，將在斗六棒球場與中華隊進行熱身賽，2天共計6場，在此鼓勵雲林縣民到斗六棒球場為球員加油打氣，只要憑雲林縣民身分證件就可免費入場，外縣市民眾憑本年度在雲林縣消費發票滿500元即可進場。

張麗善提到，雲林這幾年努力強化軟硬體發展體育，包括運動優秀人才3級銜接、整建各項運動設施、積極爭取辦理各項賽事。日前行政院長陳建仁到斗六棒球場關心中華隊球員，她利用機會說明雲林縣籌備2025年全國運動會遇到的困難，希望院長能協助興建1座多功能田徑場作為主場館，讓全國優秀選手在雲林大展身手。