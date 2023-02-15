韓國今天表示，北韓的糧食危機似乎已經惡化。「東亞日報」披露，北韓20多年來首度減少軍人的糧食配給量。

路透社報導，韓國統一部表示，北韓國營媒體本月刊出一篇報導，提到計畫針對農業召開執政黨「緊急」會議，等同於承認糧食嚴重短缺。

負責處理兩韓關係的統一部在聲明中說：「北韓的糧食危機似乎已經惡化。」

北韓數十年來都有嚴重的糧食短缺問題，包括1990年代的饑荒，通常是因水患等天災影響農作物收成。

陷入孤立的北韓因為發展核武與彈道飛彈計畫受到國際制裁，最近幾年為數不多的邊境貿易也因防範COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情實施封鎖措施實際上宣告中斷。

韓國「東亞日報」（DongA Ilbo）今天引述不具名的韓國高官說法報導，北韓已減少軍人的每日糧食配給量，這是2000年來首見。

韓國統一部表示，無法證實這篇報導的細節，但統一部與其他機關正在監控情勢。

北韓國營媒體北韓中央通信社（KCNA）6日報導，朝鮮勞動黨宣布2月底將召開中央委員會會議，討論「非常重要且緊迫的任務，以建立農業發展正確策略」。

韓國統一部表示，北韓召開這類特別會議相當罕見。

美國華府智庫「北緯38度線」（38 North）（38 North）上月表示，北韓的「糧食可獲量可能已低於人類所需的最低限度」，糧食安全陷入1990年代饑荒以來最糟狀況。

韓國統一部長權寧世（Kwon Young-se）表示，北韓媒體最近報導領導人金正恩的女兒在國家機關上亮相，可能是為了在人道問題惡化時，凝聚國人的團結力並鞏固對執政家族的忠誠度。（譯者：張曉雯/核稿：劉淑琴）1120215