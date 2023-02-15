長者膝關節退化可注射玻尿酸，免於行動不便的困擾，有人質疑，為何長輩打了玻尿酸，最後仍得「換關節」？運動醫學和復健專科醫師林頌凱則表示，打玻尿酸的目的是「延後換關節的時間」，不打恐怕更嚴重。

林頌凱在「53診療室」YouTube影片中指出，退化性關節炎患者施打玻尿酸是安全又有效的治療，他解釋，身體的關節液本身就含有玻尿酸，只不過退化性關節炎的患者，玻尿酸分子量及濃度比一般人低。

他說，醫學證據顯示，直接在膝關節上注射玻尿酸，可提供關節潤滑吸震，避免關節進一步磨損，也可以抑制發炎反應和疼痛物質，讓患者增加行動力，更重要的是「延緩膝關節的退化」。

另外，林頌凱指出，患者施打玻尿酸不會引起全身性的副作用，也可減少吃止痛藥造成肝功能退化、洗腎風險。

至於為何打了玻尿酸最後還是得換關節？林頌凱列出3種可能原因：

1、病人以為打了玻尿酸能一勞永逸，繼續從事高危險性的工作或運動，忽略保養，以致關節持續退化。

2、病人關節已嚴重磨損，打玻尿酸也沒有效。

3、病人誤以為注射治療的針劑都是玻尿酸，以往治療，醫師可能打的是類固醇，讓患者隔天能行動，而類固醇打多了不僅對關節不好，甚至會加速關節的退化。