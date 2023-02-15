前新竹市長林智堅昨晚為其論文問題道歉，並撤銷對台大的訴願，民進黨團幹事長、立委鄭運鵬今(15)日表示，林智堅願撤銷行政上面的訴願，不讓輿論耽誤在論文事件上，讓他非常捨不得。對此，桃園市議員凌濤拋三問，並認為這樣顛倒黑白、不問是非的鄭運鵬，早已不適合擔任立委。

針對林智堅不再對中華大學學位提出行政訴訟，並撤回台灣大學學位訴願，鄭運鵬直言，林智堅不讓輿論耽誤在論文事件上，這點他非常捨不得，並認為林智堅所提出來的資料都可以受到公評，但因為政治跟選舉的關係，林智堅扛下這些責任，他很捨不得，但這是個人選擇，「我尊重」。

對此，凌濤今(15)日在臉書指出，在論文案爆發時，鄭運鵬替林智堅講解論文時序，比林智堅還要熟悉論文；在林智堅論文被雙殺的時候仍力挺；如今林智堅道歉的時候，鄭運鵬仍然「捨不得」。凌濤質疑，民進黨主席賴清德都下車了，鄭運鵬還在「失智列車」上相信林智堅？

凌濤也向鄭運鵬拋三問，包括一、誰來不捨論文被抄襲的余正煌？二、誰來不捨被汙名化的國發所師生？三、誰來不捨受到傷害的台灣高教？凌濤說林智堅論文案爆發以來，鄭運鵬作為區域立委，一再低估桃園市民的智慧，直到現在，仍不知道民進黨2022輸在哪裡。他認為這樣顛倒黑白、不問是非的鄭運鵬，已不適合擔任立法委員，「當民意代表顛倒黑白、不顧百姓的民意，除了下架這樣的民意代表，桃園市民已經沒有其他選擇」。