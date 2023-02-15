男子陳柏諺狠心勒斃馬國女大生，士林地院因羈押期3月底屆滿，本月15日召開延押庭，陳男說：「不希望繼續羈押，為了尋求真相，我會配合出庭！」檢察官則以羈押原因仍然存在，建請法院續押，法官諭知將由合議庭評議後決定，而陳柏諺則說如果繼續羈押，通知書不用寄給父母。

30歲陳柏諺去年10月殺害24歲馬國女大生，案發後供詞數變，第一時間說要和女友一起殉情，檢察官起訴陳男為了索討金錢而痛下殺手，法院開庭陳又改口，並指偵查中沒說實話，是為了不讓死者父母生氣，才會說自己殺害女大生，上次開庭又說，女大生主動提出想要輕生，要求他勒死自己。

士林地院15日開延押庭，法官詢問陳柏諺對於是否延押意見，他說希望不要繼續羈押，他會配合出庭，因為要「還我真相」。辯護人則稱，不能以矚目案件作為羈押的條件，希望法官逐一審查羈押要件，包括有無串證、逃亡等可能，而且，根據陳柏諺所述，他只有犯下加工自殺，並非重罪，沒有羈押的必要，加上他不曾被通緝，可以用高額的交保金，或增加到警局報到的次數替代羈押。