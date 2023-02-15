許多身心障礙孩子們都邁入50、60歲，父母或手足也已進入老年階段。（蘭陽基金會提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

蘭智基金會在宜蘭縣成立迄今約30年，從最初僅有個位數學員的日托中心到蘭陽智能發展學苑。（蘭智基金會提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

台灣有許多高齡智障者父母已邁入老年期，家庭正面臨著智障者與照顧者雙重老化的現象，財團法人蘭智社會福利基金會將於三星鄉打造東台灣首座以智能障礙老化服務為主的「田心歡樂家園」，總工程費約7900萬，目前不足款項約4100萬元，希望大眾發揮愛心，認養磚瓦讓資金盡快到位，進而幫助更多家庭。

蘭智基金會在宜蘭縣成立迄今約30年，從最初僅有個位數學員的日托中心到蘭陽智能發展學苑，拓展為現有百位以上學員的規模，遂於2006年成立該基金會；因許多身心障礙孩子們都邁入50、60歲，父母或手足也已進入老年階段，家庭儼然成為「雙老家庭」或者「多老家庭」，而對於老憨兒的照顧則心有餘力而不足。

故基金會在10多年前就開始籌化打造一個專屬於智能障礙者老化家園，園區規畫成1棟4層樓、約720坪的建築物，以智能障礙者老化去設計，終於在經過層層努力後，在2月18日將啟用動土典禮，施工期程為2年，約2024年底完工；總經費約1.2億元，目前款項為9700萬元，包含政府補助及自籌款，不足款項約4100萬元。

基金會去年10月起發動1人認養1磚瓦，每磚瓦2000元，預計招募2萬人認養，截至今年1月31日止，已認養約2300塊磚瓦，但離所需募集資金還有一大段距離，盼各界人士繼續支持認養「磚瓦之愛」的活動，也可不限金額捐款田心家園專戶專款專用，一起為障礙者籌建溫馨家園。

基金會董事長余江文表示，發起募籌新建田心歡喜家園案，至今已逾10年，然而經費吃緊的問題卻屢屢讓建案發展窒礙難行；隨著近年來縣內待安置個案持續增加，感謝衛生福利部社會、家庭署及縣府共同挹注經費，方能於18日動土；期盼各界伸出援手，有錢出錢、有力出力，讓田心家園早日完工。