在一般人的認知中，年紀大了身體跟著老化，健康狀況很容易出現問題，但其實不少病症都有年輕化的趨勢。大腸直腸外科陳威佑指出，痔瘡並不是老年人的專利，年輕人只要平時坐的時間久、纖維攝取不足、飲水量不夠，同樣很容易得到痔瘡。

陳威佑在臉書粉專發文指出，在大多數人的認知中，大腸直腸外科似乎是老年人的疾病，因為老了才會有痔瘡、大腸息肉、肛門脫垂等問題，但事實上，大腸直腸外科也有不少青少年和孩童的案例，其實年輕人也很容易得到痔瘡，而且大多數都和3個生活習慣有關。

▎坐的時間太久

台灣的學生，尤其是國高中生，大多數時間都待在教室上課，且面臨會考或其他大型考試的時候，更是需要久坐，有時一坐就是3至5個小時，直到吃飯才起身。然而長時間的久坐，會讓痔瘡組織維持在高壓狀態，相對容易產生內痔或外痔。

▎纖維攝取不足

年輕人大多數都喜歡吃炸雞、甜品，但這類食物通常缺乏足夠的纖維，但纖維又是讓糞便維持「糞便容積（Stool Volume）」的重要關鍵，當纖維攝取不足，糞便容積就會下降，讓排便間隔延長，糞便變得更硬，上廁所需要更用力，痔瘡就越容易形成。

▎新陳代謝快但飲水不足

許多學生到了假日喜歡從事戶外活動，大量的活動會讓水分蒸發變快，甚至一天可能會從汗液蒸散出1000毫升的水分，如果飲水量不足，人體就只能從糞便中萃取水分，導致糞便變得更乾更硬，讓痔瘡更容易形成。

陳威佑強調，痔瘡並不是老年人的專利，即使是青少年或孩童，只要坐的時間久、纖維攝取不足、飲水量不夠，同樣也是痔瘡的高風險族群，不過年輕人得痔瘡通常不需要手術，只要定期到門診追蹤，透過藥物、生活飲食調整，痔瘡大多能得到改善。