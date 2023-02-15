由於去年受疫情影響，第10屆藥事服務獎順延到今年舉行，今(15)日在新莊與第11屆藥事服務獎共同舉辦，新北市長侯友宜親赴現場頒獎表揚23位藥師及2家機構，感謝肯定藥事人員在新北市各角落堅守崗位積極奉獻，照護民眾健康。

截至去年底，新北市有1427家藥局及54家醫院，共約5200名藥師及藥劑生，新北市衛生局自2013年起率先全國舉辦「藥事服務獎」選拔，共有社區服務卓越獎、臨床服務傑出獎及特殊貢獻獎等3大獎項；為求公允，邀請11名各界公正人士，包含公會、藥界及醫療代表、法界及學者組成委員會，採初審及決審兩階段，最後經熱烈討論，分別於2021年及2022年評選出第10屆及第11屆共23位得獎藥師及2家特殊貢獻機構。

侯友宜表示，在新冠疫情嚴峻的3年裡，全賴全民共同配合及醫事人員辛苦付出，也讓更多人看見藥師及藥劑生們為民服務多元形象，尤其新北市幅員遼闊，有都會、有偏鄉，很多醫療照護用藥安全必須深入社區服務民眾，都有賴於藥師及藥劑生全力協助。

他說，包括於日常深入社區提供民眾藥事照護及替飽受疾病苦痛的病人規劃良好的用藥方式，在民眾居家隔離檢疫期間，不畏感染風險，投入送藥到府服務，並協助販售實名制快篩試劑及口罩，讓民眾的健康即時得到照護和治療，受疫情影響，去年原訂舉辦的第10屆藥事服務獎暫停，延後到今年與第11屆一併舉行，藉此盛大的頒獎場合為這群默默奉獻的藥事人員，再一次致上感謝之意。