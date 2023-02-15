「男神始祖」劉文正今(15日)傳出在美國因心肌梗塞病逝，享壽70歲，他過去緋聞不多，2013年媒體直擊高凌風和一名女性友人逛街，名叫雷洛美，現任EQ情緒管理師與婚姻親子專家，曾和高凌風與劉文正有過一段純純戀情，雷洛美回憶和劉文正的交往，讚他當年人品好、家教也好，對男神只有滿滿的讚美。

「青蛙王子」高凌風2014年病逝前，曾在2012年時於微博曬出一張照片，並標註劉文正的名字，當時他寫下：「劉文正年輕很帥！身旁小美女，我追過！」而該女就是雷洛美，2013年雷洛美被拍到參加高凌風演唱會，隔年受訪時，才鬆口分別與高凌風、劉文正交往過。

高凌風過世前曾分享劉文正和雷洛美合影。（圖／翻攝自高凌風微博）

雷洛美回憶當年在保齡球館認識高凌風，讚他氣質好，「念文化學院英文系，組了樂團又會跳舞」，分手後兩人依舊友好，高凌風病逝前開演唱會，還開玩笑稱要邀她和張艾嘉來伴舞。而跟劉文正認識時，對方當年在徐匯中學當樂團主唱，雷洛美對劉文正一見鍾情，第一眼看到對方就像小歌迷內心瘋狂尖叫，心想：「天啊，怎麼有這麼帥的人？」

雷洛美（左）、黃曉寧2014年出席高凌風紀念演唱會。（圖／中時資料照片）

後來雷洛美跟劉文正因有相同朋友相識相戀，「劉文正家教很好，一家都是俊男美女，我們倆很喜歡看電影！」劉文正參加台視歌唱比賽時，雷洛美還陪他去做襯衫定裝，畢業後雷洛美決定出國，劉文正紳士地送上一束花，兩人便失去聯繫。至於媒體問劉文正和高凌風誰比較好？雷洛美臉紅說：「兩人各有千秋，我們都是單純的交往啦！但很真心！」