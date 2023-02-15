高雄捷運岡山路竹第二階段工程，開始進行交維施工，施工期程持續至今年底，提醒施工期間用路人得依工區速限30公里，未來等捷運基樁及基礎工程完成後，將視現場車流狀況檢討將車道寬度加寬，使交通衝擊影響降至最低。

「高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線（第二階段）統包工程」即日起自岡山區岡山路（台1線）河華路口至公園東路口進行交維施工，於該路段架設圍籬及基樁工程，施工期程持續至今年底。

捷運工程局表示，為降低捷運工程對於交通衝擊影響，已於施工前邀集里民、里長、民意代表等辦理多次會勘及說明會，交通維持計畫也已經道安會報同意後實施，車道數為一快車道、一混合車道及一慢車道，路旁仍留設路肩作為緩衝帶，未來等捷運基樁及基礎工程完成後，將視現場車流狀況檢討將車道寬度加寬，使交通衝擊影響降至最低。

捷運工程局提醒用路人，於施工期間如行駛車輛經過台1線，河華路口至公園東路口路段，敬請依工區速限30公里減速慢行，並依交通指揮人員導引方向通行，或依照引導標誌提早改道行駛其他替代道路，以節省時間。