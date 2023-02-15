台中大坑是熱門的登山步道，台中市府農業局為防範周遭種植龍眼、荔枝廢棄園中荔枝椿象大量繁衍，威脅人身安全， 14日於大坑步道周邊釋放平腹小蜂40萬隻，以友善環境的防治方式，降低荔枝椿象密度，並減少對遊客與生態環境衝擊。

台中市府農業局14日於大坑步道周邊釋放平腹小蜂40萬隻。（台中市府農業局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市府農業局攜手台中地區農會及中興大學植物醫院，共同辦理荔枝椿象生物防治工作，以維護登山遊客人身安全。

荔枝椿象吸食龍眼花穗及嫩芽。（台中市府農業局提供／陳淑娥台中傳真）

農業局表示，大坑登山步道區域種植許多龍眼、荔枝，部分屬廢棄不管理的果園，形成荔枝椿象繁衍的樂園，鑑於該區域時常有許多登山遊客前往攀登遊歷，不適合噴灑化學農藥，因此採行釋放荔枝椿象的天敵-平腹小蜂進行生物防治，讓平腹小蜂的雌蜂產卵寄生於荔枝椿象卵內，使荔枝椿象卵粒無法順利孵化出荔枝椿象若蟲，達到防治目的。

為加強防治效果及有效抑制該區域荔枝椿象的密度及危害，農業局規畫今年將於該區域廢耕果園多次、分期釋放平腹小蜂；此外，也積極輔導周邊種植荔枝及龍眼的農友除配合釋放平腹小蜂外，並採以修剪枝條、清園或敲除成蟲等方法來防治荔枝椿象，期透過生物防治及物理防治等方式來降低害蟲數量，減少對農作物及登山遊客危害。

農業局提醒，荔枝椿象蟲卵無毒性，可直接摘除銷毀或以木片刮除，請民眾勿徒手抓孵化的若蟲及成蟲，避免臭腺分泌物接觸皮膚而受傷，可用塑膠袋套捕密封丟棄；如誤觸臭液時，請立即用水大量沖洗並儘速就醫。另外，平腹小蜂是種卵寄生蜂，外觀乍看有點像螞蟻但不具攻擊性，呼籲登山遊客不要破壞懸掛於果樹上的平腹小蜂卵卡。