台灣去年開放巴拉圭牛肉零關稅，以及冷凍（藏）生鮮豬肉進口，更進一步活絡台巴雙邊經貿關係。來台進行國是訪問的巴拉圭總統阿布鐸（Ｍario Abdo Benitez）今天特地參加台北市進出口商業同業公會執行的「2023年巴拉圭肉品推廣暨投資商機說明會」，並且換上廚師服，示範將巴拉圭牛、豬肉食材融入台灣平民美食。

2018年台巴經濟合作協定（ECA）生效後，雙邊貿易總額自2018年至2021年底成長超過2倍；此外，巴拉圭也已經成為台灣進口牛肉第二大市場來源國。

外交部表示，近年南美洲已成為全球重要的新興市場，台巴建交至今逾65年，巴拉圭不僅是我國在南美洲重要友邦，更是對外貿易總額達3945億美元的南方共同市場（MERCOSUR）創始成員國，與巴西、阿根廷及烏拉圭享關稅優惠。巴拉圭是南方共同市場的最佳投資環境，本次活動也將帶領台灣業者掌握巴拉圭投資商機，立足巴拉圭，前進南美洲。

阿布鐸致詞表示，巴拉圭有足夠的再生能源，提供價格低廉的電費推動工商發展，同時進行市場改革、稅制改革，提供良好制度以吸引外資，並讓外資清楚什麼可以免稅。

阿布鐸說，六個月後自己救會離開總統這個職位，但兩國會持續強化關係，「我下次來台灣就會是前總統身份，但我會非常驕傲我當總統時為兩國邦誼所做過的一切，我也希望下一任總統到台灣也會為兩國關係感到非常驕傲。」