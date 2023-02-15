疫情催化帶動數位學習浪潮，台東縣推動數位學習辦公室，去年教師徵選招考20多位資訊專長教師，並分配至各鄉鎮擔任種子教師。台東縣府教育處長林政宏表示，數位教學設備已完備，加上教師們疫情期間已具備遠距、混成教學經驗，期盼繼續提升數位教學品質。

疫情趨緩，遠距教學機會減少，台東縣政府盼持續精進數位教學，發揮平板等數位學習設備最大效益。（本報資料照片）

教育部2021年為因應可能的大規模停課以及精進數位學習，編列4年200億元經費採購網路和平板電腦設備，達到「生生有平板」，如今疫情趨緩，遠距教學機會減少，台東縣政府教育處強調，雖然目前不太需要遠距教學，但希望縣內師生持續精進數位教學，發揮平板等數位學習設備最大效益。

林政宏說明，疫情期間教師們都有遠距、混成教學的經驗，如今國內疫情穩定趨緩，迎來後疫情時代的新學期，數位教學仍將作為推展重點，希望老師們「不要放掉」，透過數位工具讓學習更有趣，以學生為學習主體，翻轉課堂中「教」與「學」關係。

台東縣去年教師徵選招考了20多位資訊專長教師，平均分配到各鄉鎮數位學習中心學校擔任種子教師，從點到面推展數位教育，教育處表示，未來將建立數位學習教師支持系統，協助師生弭平數位教育落差。

新冠疫情爆發以來，數位學習遍地開花，台東縣搭上數位教育轉型列車，去年啟用「數位學習推動辦公室」，透過教育部「推動中小學數位學習精進方案」，在全縣國中小建置無線網路、載具等各項軟硬體設備，並辦理數位學習主軸培訓課程。