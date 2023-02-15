2023已經開工兩週多，許多年前年後換工作的求職者也已陸續上工。面對工作，大家不外乎最關注的就是薪水、升遷，但當努力付出收穫卻有限的情況下，工作心情委屈進而萌生退意。104玩數據公布2022年轉職季離職原因，與「薪資」相關的包辦前三名！像是久未調薪、薪資低於同業、低於同儕等等，更有高達63.8%考慮離職的上班族表示出走的主因是薪資。

永慶房屋於1月推出業界首創「鴻兔大展512限時專案」，提供業務新人前12個月每月5萬元收入保障，吸引許多對業務工作有興趣的求職者熱烈討論，開工日更湧進300多則詢問電話和留言！農曆年假十天累積履歷量較去年同期增加2-3成。除收入保障，永慶房屋第一線經紀人每人每年還有最高250萬元的「幸福成家基金」可以爭取。

健身教練轉職永慶房仲經紀人 賀敬一連續3年獲幸福成家基金！

從事健身教練工作的賀敬一，原以為將興趣與工作結合會是件幸福的事，但沒想到健身教練工作不僅工時長達15個小時，努力花時間投入工作，收入卻與期待相差一段距離，後來經由學生的建議，決定去挑戰看看業務工作，看重永慶房屋一對一師徒制，對於零房地產經驗的新人十分友善。

賀敬一從健身教練轉職永慶房屋經紀人，已連續3年獲得幸福成家基金。(圖/永慶房屋提供)

賀敬一分享，「當業務有保障收入真的很重要，學習期沒有經濟壓力，可以專心打好基礎，在工作上更有方向，今年的求職者真的要好好把握『鴻兔大展512限時專案』，保障期延長，超幸福的！」除了收入保障外，經紀人每人每年最高250萬的「幸福成家基金」，讓經紀人可以拿到額外獎金。賀敬一透露，加入永慶快四年，第二年就拿到「幸福成家基金」30萬，並達到百萬年薪，今年已經是連續第三年獲獎，並成功買下自己的房子，去年也晉升上店長，朝管理職邁進、學習。

畢業後加入永慶拼高薪 八年級生林同駿創造事業高峰

畢業後就加入永慶房屋的林同駿分享，永慶房屋是畢業後踏入社會的第一份工作，在學期間服務業打工的經驗告訴我，如果想賺取高薪業務工作絕對是首選！新鮮人因為沒有經驗、起薪低，若是北上打拼，扣掉房租與生活費，根本入不敷出，因此當發現永慶房屋有保障收入，且不綁約、不扣薪，只要錄取就可以獲得保障，因此決定拚拚看！今年永慶房屋加碼保障業務新人前12個月每月五萬收入，等於ㄧ年就有60萬！真的很歡迎大家一同來試試！

畢業後就加入永慶房屋的林同駿認為，永慶的師徒制及團隊合作文化幫助很大，讓新人也可以成交拿獎金。(圖/永慶房屋提供)

林同駿補充，原本以為成交拿獎金會很困難，但永慶師徒制及團隊合作文化幫助很大，讓還是菜鳥的我可以快速成長，除了保障收入外，還有額外獎金幸福成家基金可以爭取，這是我意想不到的福利！我入行第二年就拿到近40萬的幸福成家基金，加速買房的速度，在工作上更有目標、動力，2022年不只拿到50萬幸福成家基金，也成功晉升店長，職場成就雙達標。

永慶房屋人資部協理塗振宏說明，因為我們的績效持續領先同業，推出「鴻兔大展512專案」加碼保障吸引好人才，打破隔行如隔山的刻板印象，不需有相關經驗，只要錄取報到就能領取，許多人擔心的菜鳥時期沒業績就沒收入，永慶房屋提供的收入保障，不用綁約、不需業績達標才能領保障收入，也不會巧立名目抵扣，即使中途離職也不會追討，更給予每位新人專屬師父指導，還有額外的「幸福成家基金」能領取，歡迎有熱忱、想賺取高薪的求職者，加入我們。