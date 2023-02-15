中國大陸外交部發言人汪文斌15日主持例行記者會表示，中方人民用無人飛艇（偵查氣球）誤入美國領空，完全是一起由不可抗力導致的意外偶發事件，中方已多次向美方說明情況。然而，美方濫用武力、過度反應、升級事態，並以此為藉口非法制裁中方企業和機構。中方對此堅決反對，將依法對損害中方主權、安全的有關美國實體採取反制措施，堅決維護國家主權和正當權益。

先前，自中國大陸偵察氣球事件後，美軍自10日起一連3天又在北美領空上方擊落不明飛行物，不過均未公布擊落飛行物到底為何。中國大陸外交部發言人汪文斌14日在例行記者會上對此表示，美方相關行為是明顯的過度反應，也提醒美方小心「用力過猛閃了腰」。

汪文斌14日也表示，「具體來說，自去年5月以來，美方未經中國相關部門批准，在美國本土放飛多個高空氣球，持續進行全球環行，至少10多次非法飛越中國以及相關國家的領空。美方應當對此進行徹查，給中方作出解釋。」

汪文斌13日主持例行記者會時指出，中美雙方保持著必要溝通，關鍵是要通過冷靜、專業、克制的方式，妥善處理這次因不可抗力導致的意外情況。