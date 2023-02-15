台灣自來水公司第二區管理處辦理「大園觀音分區計量管網委外封閉建置工程」公告停水，預計於2月20日至22日，大園與觀音部分地區進行施工停水，遇雨順延1天，停水戶數約5263戶，提醒民眾預先儲水備用。為盡早提供用水需求，桃市府經發局將持續督促自來水公司盡速完工復水，降低民眾用水不便。

經發局公告此次停水區域與時間，大園區北港里與南港里，觀音區草漯里、保障里、塔腳里，包括保障一路、保障三路、保障二路、保障路、大觀路、大觀路一段、大觀路二段、尾厝路、忠孝路、成功路一段、莊敬二街自2月20日9時30分起停水至2月20日12時止，共2小時30分鐘。

大園區北港里以及觀音區保障里、草漯里、樹林里，包括保障一路、保障五路、保障六路、保障路、忠孝路、新村路一段、新村路二段、潮音北路、西濱路三段與四段，自2月20日12時起停水至2月20日16時止，共4小時。

觀音區草新里與富林里，包括一心路、七賢一街、七賢路、三多街、九如一街、九如三街、九如二街、九如街、二聖一街、二聖三街、二聖二街、二聖路、五福一街、五福三街、五福二街、五福街、八德一街、八德三街、八德二街、八德五街、八德六街、八德四街、八德街、六合一街、六合三街、六合二街、六合街、十全一街、十全路、四維一街、四維三街、四維二街、四維路、大觀路三段、大觀路二段、大觀路四段、學文路、富忠路、富愛路、富春路、富玉路、工業八路、文林路、新生路、民族一路、民族路、福山路三段、聖心二街、聖心路、草新一路、草新路、莊一街、長興路，自2月20日23時起停水至2月21日03時30分止，共4小時30分。

觀音區富林里、樹林里與草漯里，包括一心路、五福街、四維一街、四維路、大同一路、大觀路三段、大觀路二段、大觀路四段、富國街、富安街、富平街、富春路、富玉路、富觀一街、富觀二街、富觀街、富貴街、工業八路、德一街、德二街、民族一路、民族路、瑞祥街、瑞豐街、福一街、福三街、福二街、福德街、福昌街、福祥一街、福祥街、福祿街、福興街、興一街、興二街、莊一街、莊三街、莊二街、莊敬路、長安路、長興路、關平爺路，自2月21日23時起停水至2月22日03時30分止，共4小時30分。

經發局提醒民眾，預先在停水前6小時完成儲水並節約用水，同時避免於停水前開始大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲。並提醒民眾停水期間關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞。恢復供水後若仍無水，請通知自來水公司或經發局處理，若有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免費專線1910，或向里長洽詢，停復水資訊可至自來水公司網站查詢。