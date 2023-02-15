台北市議員許淑華表示，近日一直收到居民陳情，說燈會害他們很難回家，許淑華也直指台灣燈會的交通爛到爆，要市長蔣萬安向市民道歉。（影片取自台北市議員許淑華臉書）

台灣燈會睽違23年在台北舉辦，台北市議員許淑華說，這2周不斷接到居民陳情，燈會害他們很難回家，特別是國父紀念館周邊，本來開車5分鐘能到家，現在要開超過半小時才能脫身，她調閱資料發現，過了下午5點燈會周邊的車速就腰斬，周六甚至直接變大型停車場，市府完全無心解決，要求市長蔣萬安應該親自跟台北市民道歉！

許淑華直批，燈會交通爛到爆，這2周不斷接到居民陳情，燈會害他們很難回家，特別是國父紀念館週邊，週末簡直變成停車場，本來開車5分鐘能到家，現在要開超過半小時才能脫身。

她質疑，既然燈會主場地早就決定在國父紀念館，為何沒有交通配套？市府到底有沒有應變措施能處理交通塞爆的問題？

許淑華認為，沒有設置讓大家轉搭大眾運輸的專屬停車場，只調漲周邊停車場費用，結果就是讓一堆人開車擠進會場，出去又塞成一團，接駁車上車後也是塞在車陣裡，毫無作用，整場燈會的交通規畫就是擺爛，也難怪居民抱怨連連，民眾賞燈的興致也被破壞。

許淑華表示，為了瞭解燈會交通到底有多糟，她請交通局調資料，發現過了下午5點，燈會周邊的車速就腰斬，周六甚至直接變大型停車場，市府完全無心解決。到今天為止，只有副市長李四川在那裝模作樣的檢查指示牌，放幾個指示牌能解決交通塞爆的問題？

許淑華說，今天又傳出市府要求公務員下班還要出席燈會活動，為了衝燈會人數，做這種表面功夫，簡直離譜至極，市長還把責任推給觀傳局？蔣萬安應該親自跟台北市民道歉！

許淑華指出，這周末又適逢補班日，就等著看這個台北市府團隊，是不是繼續擺爛，毫無應變能力，也無心解決問題，最後，誠摯呼籲燈會倒數5天要來賞燈的民眾，請盡量搭乘大眾運輸工具。

觀傳局回應，國父紀念館中央展區周邊人潮及交通擁擠狀況，北市上周末已與交通部觀光局討論相關警力配置、進行紅綠燈秒數調整，並規畫進出展區的分流動線，捷運部分班次也採「過站不停」及捷運出口進出管制等作法，週日壅塞狀況已改善不少。