民進黨中執會通過排黑相關辦法，「黨職人員選舉辦法」第九條條文修正案，刪除「10年條款」限制，曾遭感訓的英系中常委黃承國，未來是否無法繼續參選黨職，民進黨主席賴清德斬釘截鐵表示，「是的，沒有錯」；「希望民進黨做政治的表率，能夠引起其他政黨效尤，對台灣社會的治安貢獻心力」。

民進黨九合一大選慘敗後，新任黨主席賴清德徹底革新，繼前兩周陸續處理台南市議長選舉涉賄、學倫問題，今天中執會討論民進黨排黑挑款，會中通過「黨職人員選舉辦法」第九條條文修正案，以及通過「公職候選人提名條例」第六條條文修正草案，提送全國黨員代表大會議決。

民進黨秘書長許立明說明4大重點：第一，確保採比《選罷法》更嚴格之規定；第二，新增「曾參與犯罪組織者」、「性侵害犯罪或兒少性交易者」；第三，針對曾犯《組織犯罪防制條例》、《毒品危害防制條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》罪者者，由「經判決確定」加嚴規定至「經起訴者」；第四，取消原本「感訓執行完畢或刑執行完畢，緩刑滿10年可參選」的「10年條款」。

許立明說，加嚴的部分是，曾犯檢肅流氓、毒品、槍砲彈藥刀械管制等，由「經判決確定」改為「經起訴者」，都不予提名，以更快速回應社會期待。

至於黃承國曾被感訓過，今天通過的條例，「刪除10年」，是否無法參選黨職或公職？賴清德說明，「是的，沒有錯」，修正案通過後，未來有涉及黑、金、槍、毒或曾遭管訓者，皆沒有辦法擔任民進黨的黨職，也沒有辦法代表民進黨參選公職。

賴清德強調，希望民進黨做政治的表率，能夠引起其他政黨效尤，對台灣社會的治安貢獻心力。

被問到是否曾向黃承國表明，這屆的中常委就不要繼續做了？賴清德說，他沒有，但之前高雄市長陳其邁代理黨主席期間，有跟黃承國針對這方面的討論，結果黃同意，不再出席黨內相關會議。

被問到今天會中，是否有中執委有不同意見？賴清德說，今天大家都無異議通過，基本上大家都認為，民進黨的責任對當前的社會治安應該貢獻心力，另外在這場選舉裡面，民進黨遭遇的批評，也應該做斷然處理。