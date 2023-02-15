昔日創意宋江陣頭大賽連續三年奪冠的王者之璽得主國立臺灣戲曲學院。（柯宗緯翻攝）

保留在地原始完整的平埔宋江文化的「石坑仙景宋江陣」。（柯宗緯翻攝）

2023高雄內門宋江陣將在2月25日至3月8日於南海紫竹寺熱鬧登場，宋江創意陣頭大賽也強勢回歸，今年首度邀請高雄美國學校、正在法國尼斯嘉年華表演的高雄之光「地嶽殿吉勝堂八家將」，及連3年奪冠的王者之璽得主「國立台灣戲曲學院」參加武林盛會，228連假可望迎來遊客。

高雄市觀光局長高閔琳表示，宋江陣是「藝陣之鄉」內門的特色活動，由「南海紫竹寺」、「內門紫竹寺」及「順賢宮」3間歷史悠久的在地廟宇輪流辦理，觀光局則統籌辦理創意宋江陣頭大賽。

高閔琳指出，除具活力創意的創意宋江陣頭大賽外，在地也有非常多傳統文武陣頭，今年「南海紫竹寺」也推出精采的文武藝陣表演，其中傳統文武藝陣大匯演的「陣頭拜觀音」也開放遊客參觀，每年觀音佛祖遶境，吸引旅居外地就學、就業的內門鄉親專程返鄉參加文武陣頭團練，組成多樣化的文武陣頭。

觀光局指出，此次全國創意宋江陣頭大賽，除有來自全國各地的9支參賽隊伍外，爭奪總獎金高達210萬，還特別邀請昔日創意宋江陣頭大賽連續3年奪冠的王者之璽得主國立台灣戲曲學院，他們在表演中結合武術、京劇、雜耍、舞蹈，非常有看頭。

高雄在地中華藝術學校則是以武術、民俗舞蹈為基礎，結合旗、鼓、舞、陣剛柔並濟，將現代舞融入宋江陣，有「最美宋江陣」的封號。

這次特別受邀演出的高雄美國學校「街頭藝術表演社」也將以多元音樂舞蹈參加演出，盼以熱舞形式演出，與宋江陣武術碰撞出不一樣的文化火花。

觀光局說，2023高雄內門宋江陣系列活動精彩連連，2月27、28日兩天，將有15組文武藝陣團體來到南海紫竹寺前演出，武陣有內門南海紫竹寺龍陣、鴨母寮龍陣、內湖大旗陣、內門國小宋江陣、大埔宋江陣、內埔宋江陣，以及內門最特別的平埔三陣─橫山宋江陣、茅埔宋江陣、石坑仙景宋江陣。

另外，文陣有三崁店清心社、烏山坑牛犁陣、望寮七里響陣、大草埔跳鼓陣、新興庄集聲社南管、鴨母寮太平清歌。遊客將可一飽眼福，看到台灣傳統藝陣文化的精彩展演。