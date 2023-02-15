2023高雄內門宋江陣將在2月25日至3月8日於南海紫竹寺熱鬧登場，宋江創意陣頭大賽也強勢回歸，今年首度邀請高雄美國學校、正在法國尼斯嘉年華表演的高雄之光「地嶽殿吉勝堂八家將」，及連3年奪冠的王者之璽得主「國立台灣戲曲學院」參加武林盛會，228連假可望迎來遊客。
高雄市觀光局長高閔琳表示，宋江陣是「藝陣之鄉」內門的特色活動，由「南海紫竹寺」、「內門紫竹寺」及「順賢宮」3間歷史悠久的在地廟宇輪流辦理，觀光局則統籌辦理創意宋江陣頭大賽。
高閔琳指出，除具活力創意的創意宋江陣頭大賽外，在地也有非常多傳統文武陣頭，今年「南海紫竹寺」也推出精采的文武藝陣表演，其中傳統文武藝陣大匯演的「陣頭拜觀音」也開放遊客參觀，每年觀音佛祖遶境，吸引旅居外地就學、就業的內門鄉親專程返鄉參加文武陣頭團練，組成多樣化的文武陣頭。
觀光局指出，此次全國創意宋江陣頭大賽，除有來自全國各地的9支參賽隊伍外，爭奪總獎金高達210萬，還特別邀請昔日創意宋江陣頭大賽連續3年奪冠的王者之璽得主國立台灣戲曲學院，他們在表演中結合武術、京劇、雜耍、舞蹈，非常有看頭。
高雄在地中華藝術學校則是以武術、民俗舞蹈為基礎，結合旗、鼓、舞、陣剛柔並濟，將現代舞融入宋江陣，有「最美宋江陣」的封號。
這次特別受邀演出的高雄美國學校「街頭藝術表演社」也將以多元音樂舞蹈參加演出，盼以熱舞形式演出，與宋江陣武術碰撞出不一樣的文化火花。
觀光局說，2023高雄內門宋江陣系列活動精彩連連，2月27、28日兩天，將有15組文武藝陣團體來到南海紫竹寺前演出，武陣有內門南海紫竹寺龍陣、鴨母寮龍陣、內湖大旗陣、內門國小宋江陣、大埔宋江陣、內埔宋江陣，以及內門最特別的平埔三陣─橫山宋江陣、茅埔宋江陣、石坑仙景宋江陣。
另外，文陣有三崁店清心社、烏山坑牛犁陣、望寮七里響陣、大草埔跳鼓陣、新興庄集聲社南管、鴨母寮太平清歌。遊客將可一飽眼福，看到台灣傳統藝陣文化的精彩展演。
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