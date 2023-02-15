豐原慈濟宮遶境將於24日起一連3天展開，今天更增添神岡區3個里。（陳淑娥攝）

豐原慈濟宮遶境將於24日起一連3天展開，今天更增添神岡區3個里。（陳淑娥攝）

台中市豐原地區主要信仰中心慈濟宮建廟已300年，去年起連續3年要遶境全區36個里，為2024年百年建醮大典揭開序幕，今年將於24日起一連3天展開，更增添神岡區3個里。慈濟宮15日依循傳統科儀在羅學大法師敕令香條法事後，由慈濟宮主委陳誌鋒及委監代表等將遶境香條交付遶境區域8位里長，宣告媽祖下鄉行即將啟動。

主委陳誌鋒表示，豐原葫蘆墩於300年前即有完善水利興業工程，孕育葫蘆墩圳創造出「富春之鄉」、「小蘇州」美譽，之後陸續興建八寶圳農田水道滋潤鄉間富庶農產好食，今年度媽祖下鄉行循跡葫蘆墩圳本圳及西汴幹線沿線等里源水之旅，開啟迎接百年大醮心香之路。

去年度媽祖下鄉行首起已遶境豐原東區翁子等7個里，今年遶境路線將行經西北區大湳里、西湳里、豐圳里、社皮里及三村里等；特別的是，今年遶境更增加神岡區豐洲、溪洲、神洲3個里。

慈濟宮指出，此路線緣起於市議員羅永珍(前神岡鄉長)，在地方耆老及文史工作者關心下，延續豐原慈濟宮天上聖母與神岡區豐洲、溪洲、神洲鄉里間近百年歷史淵源及遠播神威情感足跡，特別增加更多遶境香燈腳參與盛會。

溪洲里里長王明洲及豐洲里里長王文松提到，過去近幾十年來，神岡地區豐洲、溪洲及神洲三里與豐原慈濟宮就有深深的情感脈絡，當地耆老記憶猶新，年少時就有在春節初三到慈濟宮恭請天上聖母回到該聚落遶境祈福。

豐原慈濟宮下鄉繞境延續既有民俗科儀及追隨媽祖慈愛恩澤，同時設計「大手牽小手，跟著媽祖一起走」遶境祈福卡活動，將媽祖文化信仰深植下一代子孫心中，3天遶境途中提供香客信眾鑽鑾轎求平安，贈送平安符或姻緣繩。