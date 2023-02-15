現任國民黨台北市議員鍾沛君、前台北市議員羅智強皆要參選台北市大安區立委，兩人將於初選碰頭。日前鍾提出4大承諾，包括「保證2028年，2032年不參選總統；2026年，2030年不參選台北市長」、「保證不會全國行腳」、「保證一生固守大安」、「絕不荒廢選民服務」。此番言論疑似在暗酸羅智強，引來大量羅的支持者出征，今羅智強為此出面緩頰，表示自己不覺得有被酸到，強調會祝福、尊重鍾沛君。

針對日前貼文，鍾沛君今於廣播節目《POP撞新聞》表示，選舉本來就有議題上的攻防，她列出的4點承諾只是濃縮地方心聲，自己只是點出她應該做、或我做得到的事，其餘就給大家公評。

鍾沛君也透露，兩人在宣布參選大安區立委前就已有深聊，過程十分融洽，完全沒有劍拔弩張，且包括2018議員初選、2018議員選舉及此次初選在內，雙方已是第3度打選戰，故事後遇到也不會尷尬。

羅智強今也發文表示，既然鍾沛君點名他，那他的回應很簡單，鍾沛君是優秀的市議員，想要更上一層樓參選立法委員是她的權利，他會祝福、尊重。

「祝福鍾沛君，加油！」羅智強說，他並不覺得自己被酸到，一個人有沒有選總統的夢想、選市長的夢想、願不願意風吹日曬雨淋、為了公投、為了宣傳理念、為了輔選志同道合的朋友徒步行腳台灣1200公里，這一切本來就沒有對和錯的分別，「有人喜歡、有人不喜歡，都很好」。

「我就是我，我就是羅智強，我有我的夢想」羅智強說，認同、喜歡他夢想的人，他萬分感謝，而不認同、不喜歡他夢想的人，他一樣尊重。就像他想參選大安區的立法委員一樣，參選是他的權利，但選他還是不選他，是大安區市民的自由。