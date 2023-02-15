股神巴菲特旗下波克夏公司公布最新持股明細，去年第四季暴砍台積電ADR持股86%，拖累台股交易的台積電股票一度暴跌4%至523元。專家指出，巴菲特短線出脫台積電，可能跟近期消息有關，包括庫存壓力、兩岸緊張，以及半導體赴美設廠造成供應鏈移轉等。

巴菲特第三季才狂掃台積電 ADR，但第四季就減碼高達86%股票，從6010萬股砍到剩下829萬股。消息傳出後，台積電ADR盤後大跌4.96％，而台股今（15）日的台積電股價直接跳水，盤中最低來到523元大跌22元，跌幅4.04％，單日市值蒸發5705億元，來到13.56兆元，失守14兆元大關。

國內法人對於台積電遭巴菲特減持均大感意外，也好奇股神為何短線出場。

Yahoo股市報導，群益投顧董事長蔡明彥表示，巴菲特操作邏輯一向是「逢低入市」，但近期傳出晶片庫存壓力、兩岸情勢緊張，以及美國要求半導體赴美設廠造成供應鏈移轉，這些都讓巴菲特持有台積電感到疑慮，除非他認為物超所值，否則不會長期持有。

事實上，波克夏也曾投資台積電勁敵英特爾，但買進不到一季就全數出清，顯見短線賣掉台積電股票並非首例。

波克夏上次揭露大舉買進台積電ADR，法人推估成本約在80美元左右，折合台股價格約483美元，今年台積電ADR最高價來到106美元，換算下來股神錯失高達32%漲幅，根本賣錯了。周二（14日）台積電ADR上漲1.92%，收在97.96美元。