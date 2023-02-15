Aaron Judge taking reps at first base 👀



(via @snyyankees)



pic.twitter.com/hvUbw8msaN — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) February 15, 2023

洋基新任隊長賈吉（Aaron Judge）的身高來到6呎7吋（約201公分），通常球員越高往往也越笨重，但在賈吉身上沒有這個問題，他甚至還能負擔中外野防區，不過今（15）日在洋基的春訓基地當中，賈吉被捕捉到在一壘防區進行守備訓練，引起外界關注。

原來當時是二壘手勒馬修（DJ LeMahieu）以及游擊手奇納法勒法（Isiah Kiner-Falefa）正在進行守備訓練，賈吉只是特別客串擔任一壘手，事實上在高中時期，賈吉是棒、籃及美足的三棲好手，不僅擔任籃球場的中鋒、美式足球的接球員，同時也是校隊的主戰一壘手。

過去以投手及一壘手的身分就讀加州州立大學弗雷斯諾分校的賈吉，因為當時先發一壘位置已經有了人選，加上曾擔任過美式足球的接球員，擁有絕佳運動天賦的賈吉才因此轉往外野發展，不然以他超過200公分的身高，在一壘的接球範圍肯定超出他人許多，

曾拿下外野金手套的小熊中外野手貝林傑（Cody Bellinger），他同時也能兼任一壘，不過洋基休賽季以2年4000萬美元的合約，重新簽下了4屆金手套得主雷佐（Anthony Rizzo），先發一壘的位置當然還是交由他負責，談及賈吉是否會於新賽季出現在內野陣容時，布恩（Aaron Boone）則潑了大家冷水，「這是無稽之談。」