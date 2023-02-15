短期內，基於最近美聯儲官員的鷹派發言，以及通脹放緩趨勢可能顛簸，市場存有戒心，但對於聯準會政策調整仍充滿期待，持續進入多空交錯的投資氛圍下，建議可透過組合基金，在市場波動中爭取資產回升機會。

日盛目標收益組合基金研究團隊表示，2022年的高通膨問題已有改善，2023年則須關注需求面表現，市場從原先擔憂美國經濟硬著陸或深度衰退，近期認為軟著陸的可能性提高。短期在高利率的環境下對經濟雖有壓抑，但在物價放緩和薪資重新取得平衡後，有利對內需提供支持，屆時將關注聯準會如何因應經濟環境，調整貨幣政策。

日盛目標收益組合基金研究團隊指出，整體而言，金融市場表現值得期待，尤其通膨高點已過，央行轉緩升息將會減低短期利率波動，公債及信用債券的基本面及技術面皆有利於今年表現。同時，全球流動性並未因為美國縮表而呈現緊俏，在政策重新取得平衡後，股票等風險性資產具有回升潛力，建議可透過具有跨資產配置思維的跨國組合平衡型基金掌握機會。