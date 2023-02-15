新冠肺炎疫情日益趨緩，各地國門逐漸開放，疫後重啟國際實體交流，日本富山縣冰見市長林正之率市府官員、淺野總一郎翁事蹟彰顯會及企業相關人員15日拜會高市府，並與高雄市長陳其邁就教育、文化及觀光等台日合作議題交流。

陳其邁表示，高雄與冰見的緣分起源於冰見市的實業家淺野總一郎，因推動填海造陸促成高雄鼓山第1個新市區「哈瑪星」誕生，同時是高雄城市發展的起源；淺野先生所設立的台灣水泥前身淺野水泥更為台灣工業發展帶來貢獻。而台灣人深具「飲水思源」精神，因此感謝台、日眾人合作成立「淺野總一郎翁事蹟彰顯會台灣支部」，讓更多高雄人得以了解歷史。

林正之指出，冰見市與高雄鼓山區簽訂友好交流都市協定後，因疫情影響，遲遲無法互訪交流，終於在今年實地造訪高雄，雙方談及冰見與高雄從2018年因淺野先生之故開啟交流，陸續透過論壇及展覽、教育交流等加深認識。

林正之也介紹冰見市今年已預定與高雄市立歷史博物館舉辦淺野總一郎冥誕175周年紀念展，並邀請中山大學西灣學院學生來訪冰見體驗文化等，加速推動與高雄的交流合作。他也期待疫後台日觀光復甦，特別推薦冰見市的富山灣景致、寒鰤及烏龍麵、冰見牛等美食。

陳其邁提到，高雄市前鎮高中等校與冰見高等學校疫情期間已透過視訊線上互動，期待2市今年可再透過學校管樂隊活動或畢業旅行互訪交流，高雄及冰見已有許多互動基礎，如今邊境管制鬆綁，冰見市將會是許多高雄市民嚮往的觀光地，市府也可協助邀請網紅或旅行社業者組團赴冰見市實際踩點感受冰見的魅力，促成雙邊在觀光、教育、文史等領域更多合作機會。