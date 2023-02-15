台南檢舉達人「蘇大媽」前年1月被控在台南地檢署一樓報到處咆哮，經法警長出面勸阻不聽，要求她離開並禁止進入，蘇女大罵「你們的規定很野蠻」、「地檢就是這麼野蠻」，遭強制架離後仍在外喧鬧，檢方依妨害公務等罪起訴，一審判無罪，檢方不服上訴台南高分院，二審駁回上訴，維持原判。

判決指出，蘇女於2021年1月7日上午被控在台南地檢署一樓報到處大聲咆哮，法警長與其他3位法警依法執行職務時，蘇女當場大聲揚言「你們的規定很野蠻」、「地檢就是這麼野蠻」、「為何要禁止我進來」、「我就讓你辦啊！看你要怎麼辦」、「地檢就是現世報」等言語，蘇女經制止仍不從，持續喧鬧要進入該署大門，被依侮辱公務員罪嫌起訴。

台南地院一審認為，就當時情境、內容等綜合判斷，蘇女並未明顯有侮辱、謾罵、嘲笑法警或所執行職務，或出於貶損法警或所執行職務評價之意，因此判她無罪。

台南高分院合議庭審理仍維持原判決。合議庭指出，蘇女案發時確曾對台南地檢署法警長及法警口出上述言詞，但經查監視錄影光碟及勘驗筆錄截圖畫面，蘇女與法警長或法警對話的經過，顯示她因自認說話音量未違反環保署規定噪音標準，而針對台南地檢署所訂的維護安全秩序作業要點批評「你們的規定很野蠻、地檢就是這麼野蠻」，非針對法警長或法警個人加以辱罵，並不構成公然侮辱要件。

合議庭表示，法警長表示要法辦蘇女，蘇女回以「我就讓你辦啊！看你要怎麼辦」、「地檢就是現世報」等語，僅是她自認並無違法而理直氣壯的回應，沒有涉及任何輕蔑或對法警長人格的惡意攻擊。

台南高分院審理後指出，蘇女說話態度縱使不佳，對執行公務的人員有失禮貌與尊重或使用批判言詞，易令法警長、法警等人不悅，然而綜合案發時蘇女言論表達客觀情境、前後語意內容及在場者彼此互動氛圍等情形，蘇女所為並未逾越言論自由適當合理界限，應受憲法對於言論及表意自由的最大限度保障，因此維持原判。