花蓮縣吉安鄉內的稻香國小與宜昌國中，日前代表花蓮遠赴台南，參加全國各級學校民俗體育競賽，勇奪跳繩比賽特優佳績，由於鄉長游淑貞與小選手在參賽前約定，得獎就要請他們吃麥當勞，2校將捷報帶回鄉里後，游今也信守承諾，提供麥當勞全餐美食獎勵孩童們。
全國各級學校民俗體育競賽甫落幕，稻香國小榮獲雙優、甲等成績，宜昌國中則是3組特優、5組優等的佳績，小選手們今興奮地拿著鄉公所的獎勵禮券，到麥當勞兌換全餐，享用香噴噴的薯條、雞塊與炸雞等，每人均綻放開心笑容，且完食後也承諾未來競賽要再接再厲、勇敢挑戰，拿到更好的成績。
「吉安鄉的孩子真正棒！」吉安鄉長游淑貞自信的說，宜昌國中、稻香國小在全國各級學校民俗體育競賽中，榮獲跳繩比賽特優及多項名列前茅獎，因此今天信守比賽前的承諾，安排小選手們到麥當勞用餐，獎勵他們，感謝麥當勞董事長楊政道給予學童滿滿的支持力量，提供全餐美食獎勵他們。
吉安鄉公所表示，小選手們驚人的突出表現，綻放出吉安鄉的文化價值，體現民俗技藝與文化傳承的成果，為逐年提升社會教育鋪陳福利，支持孩子突破個人專才領域，今年將提出「編定全國賽、全縣賽事獎勵辦法」，希望能有效鼓勵鄉內的孩子們，挑戰多元的學習項目。
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