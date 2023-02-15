花蓮縣吉安鄉稻香國小與宜昌國中日前參加全國各級學校民俗體育競賽，勇奪跳繩比賽特優佳績，鄉長游淑貞今帶小選手們去吃麥當勞，獎勵他們。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣吉安鄉內的稻香國小與宜昌國中，日前代表花蓮遠赴台南，參加全國各級學校民俗體育競賽，勇奪跳繩比賽特優佳績，由於鄉長游淑貞與小選手在參賽前約定，得獎就要請他們吃麥當勞，2校將捷報帶回鄉里後，游今也信守承諾，提供麥當勞全餐美食獎勵孩童們。

全國各級學校民俗體育競賽甫落幕，稻香國小榮獲雙優、甲等成績，宜昌國中則是3組特優、5組優等的佳績，小選手們今興奮地拿著鄉公所的獎勵禮券，到麥當勞兌換全餐，享用香噴噴的薯條、雞塊與炸雞等，每人均綻放開心笑容，且完食後也承諾未來競賽要再接再厲、勇敢挑戰，拿到更好的成績。

「吉安鄉的孩子真正棒！」吉安鄉長游淑貞自信的說，宜昌國中、稻香國小在全國各級學校民俗體育競賽中，榮獲跳繩比賽特優及多項名列前茅獎，因此今天信守比賽前的承諾，安排小選手們到麥當勞用餐，獎勵他們，感謝麥當勞董事長楊政道給予學童滿滿的支持力量，提供全餐美食獎勵他們。

吉安鄉公所表示，小選手們驚人的突出表現，綻放出吉安鄉的文化價值，體現民俗技藝與文化傳承的成果，為逐年提升社會教育鋪陳福利，支持孩子突破個人專才領域，今年將提出「編定全國賽、全縣賽事獎勵辦法」，希望能有效鼓勵鄉內的孩子們，挑戰多元的學習項目。