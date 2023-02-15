大陸最高人民檢察院15日召開記者會，最高人民檢察院第三檢察廳廳長史衛忠表示，從辦理貪污賄賂案件來看，當前呈現出新特點，包含隱蔽性增加、犯案金額提升等。同時行賄犯罪涉案數額在百萬元（人民幣，下同）以上的人數占比從2018年初約14％上升至2022年47％，且單位行賄犯罪問題凸顯，2013至2017年單位行賄案件占比約25％，2018至2022年也升至約35％。

史衛忠具體說明大陸近年貪污賄賂案件的新特點，首先是行業性、系統性、地域性腐敗突出，有傳統意義的金融、國企、政法等權力集中、資金密集或資源富集領域，也有以前並未太多關注行業如糧食購銷等。隨著糧食購銷領域腐敗問題專項整治開展以來，僅2022年上半年起訴的相關人員就達到了前兩年總和的近三倍。

第二是腐敗犯罪手段隱蔽性、複雜性增加，以「影子公司」、「虛假交易」、「期權腐敗」、政商「旋轉門」等方式掩飾權錢交易案件增多，有的潛伏期較長，不少案件犯罪時間跨度達到10多年甚至更長。

此外，涉案金額也不斷攀升，一些案件涉案數額動輒過億，如華融公司原董事長賴小民受賄金額達17億元以上。第四是領導幹部親屬「寄生性」的家族式腐敗問題日漸突出。