民進黨中執會通過排黑相關辦法，「黨職人員選舉辦法」第九條條文修正案，刪除「10年條款」限制，曾遭感訓的英系中常委黃承國，未來無法繼續參選黨職；黃承國受訪表示，「我沒有意見，尊重、ＯＫ啊」。

至於今天中執會會後記者會，賴清德被問到，是否曾向黃承國表明，這屆的中常委就不要繼續做了時表示，之前高雄市長陳其邁代理黨主席期間，有跟黃承國針對這方面的討論，結果黃同意，不再出席黨內相關會議。

但黃承國受訪說，沒有人跟他談到這個問題，上次他是自己不進來開會，「是我自己決定的」；因為選後，黨內有些人在媒體指責很多，他要求黨中央清查，予以調查，比如去年底選舉期間，外界指控的事情，每件事情跟他都沒有關係，用好像敗選整個原因是因為黑道。

他說，甚至於有委員敗選之夜就在電視上亂講，因為指控的東西是很嚴厲的，包括說有在中常會被黑道脅迫、說陳時中後面都是站著黑道、殺人犯，有沒有這個事情，都應該要查，所以選後他就自請調查，都可以調查清楚，「有的話，你處分我」；他願意迴避調查，就是讓主席有個空間。

他還表示，黨中央從頭到尾都沒有人派人跟他談過，他只有寫的那封公開的送給黨中央，就這樣而已，「沒有人跟我談過任何事情」；他也一直在等待調查結果，但至今也沒有找他說明事情的過程。