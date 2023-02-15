前NBA華裔球星林書豪重磅加盟P.LEAGUE＋高雄17直播鋼鐵人，首秀攻下21分、13助攻，高水準演出率領鋼鐵人終止4連敗，再次颳起「林書豪旋風」，高雄鋼鐵人表示，球隊3月4場主場賽事，一樓區開賣3分鐘內全數完售，且周邊商品實體店面和線上銷售相加，不到1周累積金額已經超過500萬元。

高雄17直播鋼鐵人球團指出，林書豪確定加盟後，上周末主場賽事，2天共吸引9000多名球迷進場，2月12日林書豪在P.LEAGUE＋首秀更吸引滿場球迷擠爆鳳山體育館。鋼鐵人3月的4場主場賽事，1樓區開賣3分鐘內4場全數完售，其中3月第1場賽事對戰富邦勇士，整體售票也已販售超過9成。

球團表示，林書豪加盟記者會後開放林書豪專屬應援商品線上預購，球迷熱烈搶購，主場賽事期間商品部更是擠得水泄不通，結帳時也出現排隊人龍。高雄17直播鋼鐵人統計，周邊商品實體店面和線上銷售相加，不到一周累積金額已經超過500萬元。

此外，「林來瘋」11年後再次掀起旋風，為了回饋海外球迷，官方線上商城也開放海外物流，服務區域包含大陸、香港、澳門、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、美國、澳大利亞等區域。