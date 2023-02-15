大陸觀察者網報導，中國足球協會網站15日消息，中國足球協會黨委召開擴大會議，由大陸體育總局副局長、中國足球協會黨委書記、副主席杜兆才主持會議，通報中國足球協會主席、黨委副書記陳戌源涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受紀檢監察機關審查調查。足協強調，堅決擁護、堅決支持紀檢監察機關對陳戌源進行審查調查。

會議指出，紀檢監察機關決定對陳戌源進行審查調查，充分體現了深入推進反腐敗鬥爭的堅強決心和堅定意志；充分體現了反腐敗無禁區、全覆蓋、零容忍，不管涉及什麼人、什麼職務，堅決一查到底、絕不姑息。中國足球協會黨委和中國足球協會堅決擁護、堅決支持紀檢監察機關對陳戌源進行審查調查。

會議強調，要堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心聚魂，堅定擁護「兩個確立」，堅決做到「兩個維護」，切實把中共中央關於全面從嚴治黨和深化足球改革發展的戰略部署落到實處。要清醒看到黨紀國法紅線不可逾越、底線不可觸碰，任何人只要逾越觸碰都要受到嚴肅追究和嚴厲懲處，絕不能心存僥倖、以身試法。要深刻汲取教訓，以案為鑒、以案促改、以案促治，營造風清氣正的足球政治生態。要強化責任擔當，統一思想認識，全力做好當前足球各項工作，深入推進中國足球改革發展。