中天綜合台《小明星大跟班》明（16日）晚間10點將播出「夠了喔！什麼便宜都要佔，匿名者黑函爆料大會！」，主持人吳宗憲最不能接受的摳門行為就是分手後要收回送對方的禮物，代班主持人林襄則是遇過男生送禮別有用心，「我是遇過那種送我他自己喜歡的東西，譬如他喜歡這個公仔，送給我當生日禮物，但擺在他家。」雖然林襄沒說出前男友的姓名，但吳宗憲一聽便猜出是孫生。

小Call則被閨蜜控訴出門從不帶錢包：「我真的不是故意的，我很常忘東忘西，加上疫情的關係又更加腦霧，但我都說要再匯錢給她，她都說不用，所以我覺得她只是說出來，沒有放在心上，我們現在還是很好的朋友。」

吳宗憲有類似經驗，表示高中時期，朋友沒什麼錢，出去他都盡量幫忙付錢，朋友卻一次都沒有付過，「後來我決定跟他講開，去年的生日禮物，他存錢存了半年，買了一支錶給我，他後來也在我公司上班。」在場來賓聽完都被2人友誼打動，沒想到劇情急轉直下，吳宗憲說：「但上個禮拜他剛離開公司，因為他偷A了一筆錢。」

吳宗憲也聊到兒子鹿希派跟他借車跟朋友到宜蘭玩，有一天想說這台車很久沒開，進去一看不得了，油已經見底就算了，旁邊還有一杯手搖飲，「我想說他去宜蘭是上個月的事，我打開一看，裡面已經長『靈芝』了。」