高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆（左1）和長庚醫療體系名譽主委陳昱瑞（左2）親自率領團隊出席頒獎典禮。（長庚醫院提供／林周義台北傳真）

長庚醫療體系持續提升醫療服務品質，屢獲SNQ國家級大獎肯定（右4為林口長庚醫院陳建宗院長）。（長庚醫院提供／林周義台北傳真）

立法院游院長（左1）、林口長庚護理部余文彬主任（左2）及林口長庚陳建宗院長（右1）。（長庚醫院提供／林周義台北傳真）

長庚醫院持續提升醫療品質，近年更積極參與各種獎項評選，展現專業優質形象。今年SNQ國家品質標章暨國家生技醫療品質獎，長庚醫療體系再度取得佳績，榮獲1金、1銀、6銅、27標章的肯定，貫徹「要做就要做最好的」目標。長庚醫院表示，今後仍將持續精進，朝全方位高品質的醫療標竿努力。

2021、2022年SNQ國家品質標章暨國家生技醫療品質獎今頒獎，高雄長庚護理部以「腸造口全人整合照護」榮獲護理照護服務類特色專科組金獎、林口長庚護理部以「關節置換病人之優質照護」榮獲護理照護服務類特色專科組銀獎；

6座銅獎包括：林口長庚解剖病理部的「邁向數位病理新時代」、林口長庚檢驗醫學部的「世界級病毒檢驗中心」、林口長庚胸腔外科的「領先全球的影像導引胸腔鏡手術中心」、長庚養生文化村的「活的健康自在，經營第三人生」、林口長庚腎臟科的「鉤端螺旋體病」以及高雄長庚運動醫學中心的「運動醫學整合照護」。

長庚決策委員會主委程文俊表示，SNQ為評選國內醫療照護各面向品質的重要指標之一，對提升台灣醫療品質有相當正面的意義。長庚醫院每年從此評選中脫穎而出多項獎項，不但累積世界級紮實的醫療經驗模式，造福病患，也獲得國際醫界肯定，吸引全球醫師來臺交流學習。長庚醫院今後仍將持續精進，朝全方位高品質的醫療標竿努力。