2月14日西洋情人節剛結束，有人度過浪漫的一晚，不過也有人心碎滿地。有民眾在街邊撿到一束花，竟是用99張紙鈔和巧克力製成，他怕失主擔心連忙送到派出所報案，不料來領回的男子竟露出哀愁的表情，疑似告白慘遭打槍。貼文一出，讓不少網友不禁笑虧，可能是鈔票顏色出了問題：「難怪沒機會」。

原PO在臉書社團《爆廢公社》發文表示，日前有民眾在新北某間國小的側門撿到一束「紙鈔花」，以為是有人不慎遺失，趕緊拿到派出所報案，而失主的身分隨後也揭曉，是一名20多歲的男子，領取時還露出一臉落寞的神情。

從原PO分享的照片可見，這束巨大鈔票花是粉白色系，上面除了有一個大型的粉紅色蝴蝶結外，還放了一個Hello Kitty娃娃，而其中的花束是由金莎巧克力和百元紙鈔製成，超有誠意地做了99朵，而99朵玫瑰花通常也象徵著天長地久、至死不渝的愛情。

貼文曝光後，引來不少網友留言回覆，「真的很俗氣，不過我喜歡」、「送育幼院孩子們一人一朵，你會很開心的」、「如果還沒結婚，包錢根本是智X」、「這束少說也要一萬多塊吧」。不過也有許多人開玩笑說，可能是紙鈔的面額不夠大，「顏色不對，難怪沒機會」、「要換成藍色的啦，心碎小子」、「如果紫色的話女方應該不會難過，男方更不會神情落寞到派出所」。