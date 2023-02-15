台中港及潭子科技產業園區，將於18日及22日舉辦2場次徵才活動，提供近500個職缺。（台中港科技產業園區提供）

因應年後轉職潮，科技產業園區網羅人才為加速廠商及求職者更便利媒合面試，台中港及潭子科技產業園區，將於18日及22日舉辦2場次徵才活動；經濟部加工出口區管理處指出，2場將提供約500個職缺，薪資更上看5萬元，提供求職者多樣的選擇，請把握機會踴躍參加。

求職民眾表示，台積電通過核准2022年員工業績奬金與酬勞（分紅）總計約1214億400萬元，若以台積電永續報告書中員工共約6.5萬人來算，平均每位員工可領近187萬元的分紅獎金；光獎金是一般上班族年薪的2至3倍，科技產業是目前年輕求職者的最愛！。

加工出口區管理處指出，中港分處與台中市政府沙鹿就業服務站合作，將於18日上午10時至12時30分，在該分處訓練教室舉辦徵才活動，計有華新麗華、宏全公司、今國光學、成偉食品、積水塑膠、鐶琪塑膠、三櫻企業、龍翩真空、聯華氣體及新萊應材等10家公司公開徵才。

徵才應徵項目，包括研發機構、電機、機械、軟體開發、技術開發、PLC及模具等工程師外，還有量測、維修技師，和化驗技術專員、生管人員、儲備幹部、品管人員等，各家公司制度完善、福利優厚，共約300個職缺，薪資更上看5萬元，提供求職者多樣的選擇。

潭子科技產業園區於22日10時至下午2時，在台中分處從業員工康樂室舉辦徵才，計有台灣佳能、佳凌、光聯、安碁、亞洲光學、保勝光學及億力光電等7家知名企業；職缺項目包括CNC精密加工、研發、LED生產技術、品保、設備工程師等多樣化職務，總計提供約200個職缺，歡迎有興趣求職朋友把握機會。