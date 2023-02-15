一名網友在昨（14）日情人節帶女友到夜市吃牛排，結果女友整路臭臉，抱怨他吃這種食物沒辦法向別人炫耀，該網友無奈說早在一周前就問對方要吃什麼餐廳，但女友說要加班，而當天卻臨時改口說可以吃飯，他根本來不及預約餐廳，他還發現女友傳訊息向其他男生討拍，一怒之下提出分手。

「對我在剛剛跟女友提分手了！」該網友在論壇「Zuvio」發文，他早在情人節前一周就問女友當天要不要吃高檔餐廳，對方說當天要加班，他因此就沒有安排，但到了情人節，女友卻臨時說不用加班了，他卻無法臨時訂到餐廳，對方後來就提議去逛夜市，他也欣然答應。

原PO說，2人約會去夜市，他能想到最好的晚餐就是牛排了，他還帶女友去買衣服等物品，結果女友一路上都愁眉苦臉，女友說別人都是吃好的，她只是吃牛排根本不敢PO在網路上放閃，原PO崩潰說「聽到我心都涼一半，又不是我不請」，他還發現女友向別的男生抱怨他。

原PO說他發現女友向別的男生討拍，女友還說了些曖昧的話，讓他直接提分手；其他網友留言「小弟對你的理性無比佩服」、「哥，你分得好啊」、「如果是我的話，只要男友願意陪我，吃什麼都開心」、「我覺得吃什麼都好欸」、「牛排明明很好吃」、「這種女友只能放生」。