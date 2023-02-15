近年來，虛擬貨幣成為國際洗錢工具，法務部廉政署15日表示，廉政署已研議修法，將虛擬幣納入《公職人員財產申報法》應申報財產範圍，依法若政府高官、民代、縣市首長故意隱匿申報虛擬幣，最重可罰400萬元，若是故意不實申報虛擬幣，最重可罰120萬元。

廉政署說，針對公職人員財產申報制度之研修，依《公職人員財產申報法》規定「一定金額以上之現金、存款、有價證券、珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值之財產」應予申報，所稱「其他具有相當價值之財產」，指礦產權、漁業權、專利權、商標專用權、著作權、黃金條塊、黃金存摺、衍生性金融商品、結構性（型）商品（包括連動債）、保險、高爾夫球及會員證、植栽等具有財產價值之權利或財物。

但由於近年虛擬通貨蓬勃發展，政府考量洗錢風險已將「虛擬通貨平台及交易業務事業」納入洗錢防制範疇，有鑒於虛擬貨幣具有相當財產價值，廉政署近期已積極研議將虛擬貨幣納入《公職人員財產申報法》應申報財產範圍。

依《公職人員財產申報法》規定，若申報人故意隱匿申報財產，可開罰20萬元至400萬元，若是故意不實申報，可開罰6萬元至120萬元。因此若修法將虛擬貨幣列入申請財產範圍，將比照相關罰責規定。

法務部長蔡清祥坦承，要查核公務員是否如實申報虛擬貨幣，有其難度，但可以從其他案件資料或證據上來作查核，不過，修法目的是為了讓公務員落實誠實申報義務，而非以處罰為主要目的。

此外，廉政署表示，為了貫徹廉能政府，深化鏈結國際，廉政署以《國家廉政建設行動方案》為藍圖，在地化實踐《聯合國反貪腐公約》，攜手公私部門協力推動「機關採購廉政平台」及試辦「企業服務廉政平臺」，同時辦理「透明晶質獎」，激勵廉能治理正向循環，並擬具《揭弊者保護法》草案、研修《公職人員財產申報法》，以完備廉政法制體系，落實透明政府理念。

其中，「機關採購廉政平台」是以金額100億元以上的重大公共工程為主，目前平台已有中央及地方工程53案、總金額逾1兆2000多萬元。