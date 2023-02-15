2023戀戀魯冰花季大北坑展區金黃花開系列活動開放報名。（呂筱蟬攝）

桃園市龍潭區是全台最早種植魯冰花區域，市府客家事務局舉辦「2023戀戀魯冰花」活動將於2月19日開跑，目前大北坑休閒農業區的金黃色魯冰花開始綻放，吸引許多遊客搶先拍美照，大北坑及三和展區規畫包含茶山、里山系列活動，還有各項小旅行及農事體驗，已開放網路報名。

客家局長林昭賢表示，魯冰花在日治時期作為茶園間的綠肥，而據口述訪談大北坑地區更是台灣當時第一處魯冰花綠肥示範區，正式開啟茶產業的興盛之路，更與伯公黃金蟬（小綠葉蟬）和在地茶職人相輔相成，齊力產出質量高、價格好的東方美人茶，替地方帶來商機及生氣。大北坑休閒農業區串聯大北坑及三和等地區，擁有豐富的自然生態、歷史人文建築，透過魯冰花季帶動龍潭茶產業及觀光行銷，民眾來這裡可以體驗客庄休閒農業區的慢食與慢遊。

他也說，目前展區內的三水茗園已搶先開花，其他區域將陸續綻放，金黃花朵點綴在翠綠茶園間，在陽光照映下斑斕奪目，想要搶先欣賞魯冰花的民眾，可以藉由園區內步行指標，結合魯冰花、茶園、老屋及古道，找茶尋花，來趟豐富的生態、文化、美食輕旅行。

「2023戀戀魯冰花」將在2月19日至28日登場，各項小旅行及農事體驗目前已開放網路報名中，民眾可至活動官網查詢報名方式。另外，活動假日期間提供免費接駁車服務，相關活動訊息、花況、交通指南等，請至「2023戀戀魯冰花」活動官網查詢，也可至臉書搜尋「大北坑休閒農業區—戀戀魯冰花」。