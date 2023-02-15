前新竹市長林智堅昨（14）日晚間對論文「寫作瑕疵」道歉，並撤回學位撤銷訴願。然而，臉書粉專「政客爽」卻發現，民進黨過去有6篇力挺林智堅的臉書貼文還沒被刪除，讓他酸問身兼民進黨主席的副總統賴清德，質疑他不刪貼文，「改革是在打假球？」並在貼文留言區附上了6篇挺堅貼文的連結。

「政客爽」今在臉書發文指出，民進黨臉書粉專有6篇力挺林智堅的貼文，內容講了好幾次林智堅「沒有抄襲」、「是原創」、「都是國民黨抹黑」。粉專狠酸，這些不但是非常精彩的歷史紀錄，還「注定載入中華民國政治史冊」，因民進黨全黨上至總統、下至民代，一起護航抄襲行為，還抹黑真正的論文原創者。

「政客爽」質疑，民進黨跟蔡英文「當著2350萬人面前公然鬼扯、說謊」，何時要對此公開跟台灣人道歉？也直言，若民進黨一天沒真心誠意的道歉，就完全沒有支持它的理由。

許多網友也在該篇貼文留言，表示「道歉也只是為了選票」、「沒整理還不知道民進黨睜眼說了這麼多瞎話」、「要民進黨認錯真的很難」。