歷經了疫情起伏的3年，今(2023)年終於能飛到日韓賞櫻「趣」了！民眾可利用228與清明連假，若至日韓可以盡情欣賞數大的粉色櫻花海。在日韓追櫻前夕，Klook特別精選8大日韓賞櫻行程，提供民眾參考，民眾可藉此拍出夢幻的粉色系網美大片！

日韓8大賞櫻行程──

一、日本 - 沉浸奈良公園與小鹿的粉色仙境

日本關西擁有許多知名賞櫻熱點，旅客前往奈良公園，在櫻花紛飛的美景下與可愛小鹿近距離互動，再到世界遺產「吉野山」觀賞由3萬棵櫻花樹交織而成的壯觀粉色仙境！想進一步一次捕捉關西各大賞櫻景點的旅客，不妨透過「關西周遊卡」輕鬆周遊大阪、京都、奈良等城市，可無限次搭乘電車、地鐵等大眾交通，一窺大阪與京都古城古寺和櫻花構築的無敵絕景，盡情體驗關西如詩如畫的櫻式浪漫。

奈良公園在櫻花紛飛的美景下與可愛小鹿近距離互動

到世界遺產「吉野山」觀賞由3萬棵櫻花樹交織而成的壯觀粉色仙境

二、日本 - 捕捉與櫻花相映的壯麗富士山

可從新倉淺間神社的五層寶塔欣賞富士山、整個城市和盛開的櫻花全景；並來到此生必訪的河口湖，晴天時有機會一睹富士山頭倒映於藍色湖面上的絕美景色，在盛開的櫻花林間留下浪漫美照；更可搭乘Kachi-kachi索道至山頂，沿途捕捉綿延不絕的櫻花，於高空將河口湖盡收眼底。

從新倉淺間神社的五層寶塔欣賞富士山、整個城市和盛開的櫻花全景

三、日本 - 探訪世外桃源合掌村 賞古色古香櫻花

除了聲名遠播的點燈季，高山市與白川鄉也是人氣十足的賞櫻景點，非常適合希望避開市區人潮的旅客，靜靜感受世界文化遺產合掌村與櫻花所勾劃出的細膩景色，彷彿來到世外桃源；每年四月中更會舉辦知名的春之高山祭，是日本公認三大最美的慶典之一，旅客可於祭典期間看到充滿濃厚日本風情的傳統表演、華麗屋臺與遊行，是不可多得的旅行體驗。

高山市與白川鄉也是人氣十足的賞櫻景點，可靜靜感受世界文化遺產合掌村與櫻花所勾劃出的細膩景色

四、日本 - 穿上甜美和服 拍出淺草絕美賞櫻照

來到日本賞櫻搭配甜美的和服，絕對是浪漫氛圍加倍！東京江戶和裝工房雅和服體驗提供200多種不同的和服，包含情侶和服、家庭和服以及專業的髮型設計等，旅客可沿途欣賞淺草櫻花街景，或來到周邊的隅田公園，在染井吉野櫻和大島櫻白色及淡粉紅色交織的浪漫花海中，輕鬆拍出一張張空前網美大片！

旅客可沿途欣賞淺草櫻花街景，或來到周邊的隅田公園，輕鬆拍出網美大片

五、韓國 - 徜徉首爾櫻花王隧道 漫步粉色地毯

除了日本，韓國往往也是各國旅客追櫻的熱門選擇，首爾有多個賞櫻熱點，例如文殊寺壯觀的櫻花王隧道，將道路化身為粉紅色地毯，或是韓國最大的傳統韓屋村「全州韓屋村」，為韓國具有代表性的旅遊勝地，讓旅客不僅徜徉於數不盡的浪漫櫻花下，也徹底感受韓國的傳統風情。

到韓國最大的傳統韓屋村「全州韓屋村」，徜徉於數不盡的浪漫櫻花下

六、韓國 - 朝聖鎮海軍港節 穿梭粉白櫻花隧道間

位於韓國南部的鎮南，不僅是韓國著名的賞櫻名勝，更是世界最大櫻花節「鎮海軍港節」的舉辦地，每年都吸引超過200萬人前往參觀，是韓國最具代表性的櫻花盛典，不僅有藝術文化表演，在慶典期間還會舉辦呈現軍港特色的「軍樂儀隊慶典」；其中最具代表性的為餘左川約1.5公里櫻花夾道的溪流，及慶和站長達800公尺滿佈櫻花的鐵路，旅客可漫步在夢幻的粉白櫻花隧道，浪漫無比。

位於韓國南部的鎮南，是世界最大櫻花節「鎮海軍港節」的舉辦地

韓國最具代表性的櫻花盛典，還可漫步粉白櫻花隧道間，浪漫無比

七、韓國 - 參訪著名古都佛國寺 拍出詩意美照

世界文化遺產的佛國寺擁有1200年的歷史，是韓國的代表性寺廟之一，尤其在櫻花盛開的季節，許多當地人都會前來與美麗的櫻花合影留念，更是韓國著名賞櫻景點；當盛放的粉紅花海與寺廟相戶輝映，搭配上濃厚的古都氣息，不經意就能拍出與眾不同的詩意美照。

粉紅花海與佛國寺相戶輝映，不經意就能拍出與眾不同的詩意美照

八、韓國 - 前往慶州名勝 欣賞古蹟與片片櫻雪

慶州不僅是個充滿歷史古蹟的城市，更是賞櫻絕不能錯過的名勝之一，在櫻花盛開季節，花瓣如雪花般飄落，相當迷人，參訪著名的溫泉觀光景點「普門旅遊園區」，普門湖沿岸種植了許多櫻花，當微風吹過，櫻花花瓣就如雪花般落下，湖色與櫻花倒映的景緻令人回味無窮。

慶州不僅是個充滿歷史古蹟的城市，更是賞櫻絕不能錯過的名勝之一

「普門旅遊園區」觀賞如雪花般落下的櫻花雪

圖片：Klook提供